俳優の有村架純さん（33）が2日、映画『マジカル・シークレット・ツアー』ジャパンプレミアに登場。撮影地のシンガポールで、撮影中に起きたハプニングを明かしました。映画は、2017年に中部国際空港で主婦たちが金の密輸で逮捕されたという実際の事件に着想を得たオリジナルストーリー。有村さんは、夫の横領と解雇を知り、子連れで金の密輸に手を染める2児の母・和歌子を演じました。イベントには有村さんの他に南沙良さん（23）