◇交流戦阪神2─3西武（2026年6月3日甲子園）「6番三塁」でスタメン出場した阪神・立石は2試合ぶりの無安打に終わった。先発の渡辺に3打席で2三振を喫し沈黙。迎えた第4打席は佐藤輝の2ランで1点差に迫り、大山が四球でつないだ無死一塁の好機だった。16セーブを挙げている岩城との“ルーキー対決”だったが、最後は146キロの内角高め速球に手を出し空振り三振。3三振は自身初めてとなった。9回の打席について問われ「