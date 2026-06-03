歌手・松山千春（７０）が３日、東京国際フォーラムでデビュー５０周年を記念した春のコンサートツアーを開催し５０００の前で熱唱した。ヒット曲の「季節の中で」や「恋」「大空と大地の中で」などを披露した。会場には巨人元監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）と青学大陸上競技部原晋監督（５９）が訪れた。松山はＭＣ中に「辰徳が来てます」と紹介し、「辰徳、慎之助のこと頼むぞ」と辞任した阿部慎之助元監督の件