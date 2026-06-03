９回に２点を失いさえない表情でベンチに戻る横浜ＤｅＮＡ・山崎（右）、戸柱のバッテリー＝横浜（花輪久写す）抑えの山崎が今季１８試合目で初黒星を喫した。０ー０の九回に４番手で登板。先頭に内野安打を許すと、１死から途中出場の中島に中越えの適時二塁打を浴び、続く太田には暴投で追加点を許した。ここまでリーグ３位の１３セーブをマーク。通算２５０セーブまであと５に迫る中、「僕が一番フォーカスしているのはチ