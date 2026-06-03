【モデルプレス＝2026/06/03】お笑いコンビ・ハライチの澤部佑が3日、都内で行われた第45回ベスト・ファーザー 『イエローリボン賞』発表・授賞式に出席。相方・岩井勇気から掛けられた言葉を明かした。【写真】ベスト・ファーザー「おさるのジョージ」キャラが異例の受賞◆ハライチ澤部佑「ぽかぽか」遅刻での入学式参列を回顧フジテレビ系『ぽかぽか』（月〜金午前11時50分〜）を遅刻して子どもの入学式に行ったことが話題に上る