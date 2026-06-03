友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は人気店のバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は最近評判のレストランでバイトをしています。ある日彼女は整列を担当するのですが、お客さんに「順番抜かされてんだけど」と言われ、怒られました。まさかの出来事に彼女は硬直状態。このあと主人