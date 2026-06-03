元ＮＨＫでフリーアナウンサーの神田愛花が３日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜国際版」（水曜・午後９時）に出演。新幹線のチケットをなくした時の珍行動を明かす一幕があった。今回は「世界の女性と大激論」。各国から集まった女性ゲストが日本の鉃道会社の厳格さを明かす中、共演のファーストサマーウイカ、大久保佳代子、バービーも新幹線のチケットを紛失した際、駅員からあくまでチケットの新たな購入を