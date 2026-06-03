◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島３―１日本ハム（３日・マツダスタジアム）日本ハムは、６連敗中の広島に敗れ、借金を２とした。先発の伊藤は５回１０３球、６安打３失点で３敗目を喫した。新庄監督は試合後の取材で自ら、「少し前の広島戦のスタンドを見たときに、ファンの方たちが、球場に足を運んでなくて、ガラガラの映像を見たときにすごい寂しくなって、今日、ものすごく（観客が）入ってくれて、やっぱり真っ赤