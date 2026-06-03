女優の土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが、３日に自身のＳＮＳを更新。３きょうだいショットを公開し話題になっている。炎伽さんはインスタグラムに「ＴＯＫＹＯＬＩＧＨＴＳ２０２６バックステージの写真とオフショット」と書き始めると、妹で女優の土屋太鳳、弟で俳優の土屋神葉との３ショットをアップ。続けて「本番前はいつも緊張するのですが妹も弟もとても心強く、リラ