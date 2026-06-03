◇交流戦西武3―2阪神（2026年6月3日甲子園）西武の渡辺勇太朗投手（25）が7回2安打無失点の好投で今季3勝目を挙げた。強力な阪神打線を相手に2回に2安打を許したのみ。「カウントの進め方も良い感じだった。先に追い込むことができている場面が多かったので、安打が少なかったのはそこが良かったと思います」と振り返った。甲子園での勝利はプロでは初。高校までさかのぼれば浦和学院のエースとして出場した18年夏の甲