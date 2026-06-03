山粼賢人さん（31）主演の映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開予定）のワールドプレミアが2日に行われ、豊川悦司さんや小栗旬さんら豪華俳優陣が登場。坂口憲二さん（50）はネクタイを着用しないスーツ姿で現れた理由を明かしました。映画は、中国春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍になるという夢を抱く戦災孤児の少年・信と、中華統一を目指す若き王・嬴政を壮大なスケールで描いた人気漫画『キングダム』を