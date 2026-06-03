◇交流戦ロッテ0―1ヤクルト（2026年6月3日神宮）ロッテは打線がわずか4安打に終わり、今季8度目の零敗を喫したが、3番・右翼で出場した西川が4打数2安打、今季20度目のマルチ安打を記録し、打率・308、66安打としてパ・リーグ打撃部門2冠に踊り出た。初回2死からヤクルトの先発・高橋の151キロの直球を中前打。龍谷大平安の先輩でもある左腕からの一打を「インコースの厳しい球だったんですけど、しっかりと良いタイミ