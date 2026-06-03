昨年末、イギリスで18歳の男性が刺され死亡した事件をめぐり、警察が当初、刺した男による「人種差別による襲撃を受けた」といううその申告を信じ、被害者である男性に手錠をかけていたとして、市民の抗議活動に発展しています。ロイター通信によりますと、昨年12月にイギリス南部・サウサンプトンで、18歳のヘンリー・ノワクさんがシーク教徒のヴィックラム・ディグワ被告（23）に刺され、死亡しました。ノワクさんを殺害したディ