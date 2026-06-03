日本銀行の植田総裁は中東情勢が不透明な状況でも「利上げの是非についてしっかりと議論する必要がある」と述べました。日本銀行植田和男 総裁「（中東情勢が）不透明な状況が続くとしても、物価の上振れリスクが高まると判断される場合には、利上げの是非についてしっかりと議論する必要がある」植田総裁は講演でこのように述べ、今月、金融政策決定会合を控えるなか、利上げに前向きな姿勢を示しました。中東情勢の緊迫が