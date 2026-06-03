日本銀行の植田和男総裁は３日に東京都内で行った講演で、中東情勢が改善せずに「不透明な状況」が続く場合でも、物価が上振れするリスクが高まると判断すれば利上げを議論する可能性に言及した。日銀は１５、１６日に金融政策決定会合を開く予定で、市場では利上げ判断を示唆した発言との見方が出ている。講演で植田氏は、「仮に不透明な状況が続くとしても、先行き、経済の下振れリスクに比べて、物価の上振れリスクが高まる
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