「ヤクルト１−０ロッテ」（３日、神宮球場）ヤクルト・高橋が７回２安打無失点の好投。今季３度目の登板でようやく初白星を挙げた。試合後、決勝ソロの増田とともにお立ち台に上がった高橋は「ちょっと（初勝利まで）長くなってしまったんですけど、１勝目できたので、すごくよかったなと思います」とうれしそうに話した。初回に安打された後は、二〜五回は三者凡退。「ゾーンにしっかり投げて、しっかりストライク先行で