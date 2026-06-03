行事の運営や保護者意見の取りまとめなどを行う、小学校や園の保護者会やPTA役員。子どもたちのための無償ボランティアではあるものの、ときに仕事のように忙しくなることも珍しくないですよね。そんな役員に関する投稿がママスタコミュニティにありました。『子ども絡みの役員になったら、夫に言う？言わない？この度子どもの保育園の役員になりました。夫には別に言わなくていいかと思っていたら、顔見知りの友達パパから「