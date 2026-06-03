英独の伝統と技術が融合した「究極のマスターピース」ドイツのチューナーブランド「BRABUS（ブラバス）」は2026年5月15日、世界限定77台のスポーツカー「Bodo（ボード）」を発表しました。「ブラバス＝メルセデス・ベンツのチューナー」というのは、もう昔のハナシになりました。もちろん、今でも主軸にあるのはメルセデスであり、新型モデルが出るとすぐにブラバス流のスーパーカー化しています。【画像】超カッコイイ！ これが