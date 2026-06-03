5月31日に新潟県知事選挙が投開票され、現職の花角英世氏が3期目の当選を果たした。県政の“継続”を選択した新潟県民…戦いの結果を振り返る。 ■花角氏 新人2人破り3選果たす 投票が締め切られた直後の5月31日午後8時すぎ。花角陣営に当選確実の知らせが届いた。 任期満了に伴う知事選は、現職の花角英世氏が55万票あまりを獲得。新人の2人に大差をつけ、3期目の当選を果たした。 壇上で花角氏は「経済の成長、あるいは