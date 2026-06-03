歌手の松山千春（70）が3日、東京・有楽町の東京国際フォーラムでデビュー50周年記念ツアーの東京公演を行った。歌あり、しゃべりありの独演会。客席にいた巨人の原辰徳オーナー付特別顧問（67）の姿をみつけると、「（阿部）慎之助のことを頼むぞ！」。娘への暴行の疑いで現行犯逮捕されたことを受けて辞任した、阿部慎之助前監督（47）にさりげないエールを送った。さらに客席には2人目の原の姿があった。青学大陸上部長距