日本での興行収入が公開から2週間で15億円を突破した（映画配給会社発表）映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（公開中）。映画に登場するグローグーのかわいさが、SNSで話題になっています。グローグーは、強大なフォースを秘めた存在で、年齢は50歳を超えていますが、彼の種族の中ではまだ言葉も話せないほど幼く、好奇心旺盛で食いしん坊なキャラクター。スター・ウォーズの公式Xではそんなグローグ