メッツの反撃ムードは、わずか４８時間でしぼんだ。米メディア「ヤードバーカー」は２日（日本時間３日）、メッツのカルロス・メンドーサ監督（４６）が「笑い者」になっている現状を報じた。同監督は５月３１日（同６月１日）の本拠地シティ・フィールドでのマーリンズ戦後、チームの浮上に自信をのぞかせていた。メッツは同戦で１０―１と大勝し、３連戦をスイープ。この時点で４連勝となり、試合後の同監督は地元メディアを