ノア３日の保土ヶ谷大会の「ネオ・グローバル・タッグリーグ２０２６」Ｂブロック公式戦で藤田和之（５５）、モハメド・ヨネ（５０）組がＹｏｓｈｉｋｉＩｎａｍｕｒａ（稲村愛輝＝３３）、スタリオン・ロジャース（３５）組を破り、リーグ戦初勝利を挙げた。ここまで２戦を終え勝ち点０の藤田、ヨネ組は、この日ここまで無敗の稲村、スタリオン組と激突。試合は互いに一歩も譲らぬ意地の張り合いとなった。藤田はラリアート