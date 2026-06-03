「どの職業においても活きることだなと思って……すごく響きました」JO1の白岩瑠姫が、ドキュメンタリー映画『SAMURAI BLUE Project for FIFA World Cup 2026「ONE CREATURE」無数の個性、ひとつの生きもの。』(6月5日公開)のキックオフ特別試写会舞台あいさつに登壇。作品の中で心に残った日本代表・森保一監督の言葉について語った。白岩瑠姫○JI BLUEの白岩瑠姫&高塚大夢、ユニフォーム姿でイベント登壇背番号は“12”ボ