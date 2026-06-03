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米１０年債利回りは４．４９３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:36）（日本時間21:36）（%） 米2年債 4.089（+0.046） 米10年債4.493（+0.049） 米30年債4.994（+0.038） ドイツ3.014（+0.039） 英国4.907（+0.048） カナダ3.449（+0.036） 豪州4.912（+0.031） 日本2.630（+0.062） ※米債以外は10年物