◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人５―４オリックス（３日・東京ドーム）オリックス・太田椋が力強く再スタートを切った。右ふくらはぎ打撲から２日の巨人戦（東京ドーム）で再登録され、１点を追う９回に代打で復帰。マルティネスの１５５キロをたたき、右中間へ二塁打を放った。得点にはつながらなかったが「いい球も見られたので、よかったと思います」と前を向いた。チーム最多の３９試合で４番起用。守備、走塁面は