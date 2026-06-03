肉詰めのピーマンは「輪切り」が正解！ ピーマンの肉詰めを作るとき、ピーマンを縦切りにすることが多いですよね。そうすると、焼くときに肉がはがれないか少し心配。そんな悩みは、ピーマンを輪切りにすると解決するようです。輪切りのピーマンにひき肉を詰めればはがれにくくなり、小さくて子どもも食べやすくなります。輪切りピーマンの肉詰め、試してみませんか？ ピーマンの切り方以外は普段と同じ！ 肉だねの作り方や焼き