お義母さんにとって初孫誕生！ もちろん、喜んでくれたのですが…。夫が「来るな」と言ってもアポなしで押しかけてくるようになったんです。しかもどうやら、孫目当ての押しかけではなさそうで…!?>>【まんが】かまってちゃんな義母(ウーマンエキサイト編集部)