無数のフラッシュを浴びながら、二宮和也さん（42）が、3日に行われた『野村不動産ソリューションズ新ブランド戦略＆新CM発表会』に登場。嵐の“活動終了後初の公の場”となり、イベントでは、5月31日のコンサートについて振り返りました。今回、二宮さんは『野村の仲介プラス』ブランドアンバサダーに就任しました。イベントは進み、司会から「先月、本当にお疲れさまでした」とねぎらいの言葉が贈られると、二宮さんは「ありがと