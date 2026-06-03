W主演に土屋太鳳＆佐藤勝利、共演に横田栄司、田中幸太朗、優香、そして北大路欣也、井ノ原快彦ら個性豊かな俳優陣が集結した、君塚良一脚本によるドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』。物語の舞台である《移動捜査課》に属する個性豊かなメンバーたちと、縦横無尽に動き回る捜査本部の斬新さも話題の同作。4月にTELASA（テラサ）で配信された『「ボーダレス」撮影の裏側大捜査』、その第2弾の配信が本日6月3日（水）よりスタ