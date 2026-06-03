（台北中央社）オーストラリアの航空会社評価サイト「エアラインレーティングス」は2日、台湾のエバー（長栄）航空について、安全評価で最高とされる「7スタープラス」に格上げしたと発表した。エアラインレーティングスは2013年から世界約400社の航空会社を対象に独自の安全評価を実施してきた。「7スタープラス」には、エティハド航空（アラブ首長国連邦）やキャセイパシフィック航空（香港）、ニュージーランド航空などが認定さ