3日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の6万8310円と急落。日経平均株価の現物終値6万8402.13円に対しては92.13円安。出来高は3923枚となっている。 TOPIX先物期近は3976ポイントと前日比25ポイント安、TOPIXの現物終値比は20.2ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 68310