6月10日（水）「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」後半戦 “吠える女・世界選抜”総勢22か国28名が大激論！世界から見た日本ってどんな国？山田涼介も再び参戦！先週に続き、日本に来て感じた感動した事・驚いた事・違和感を語りまくる！「上田と女が吠える夜〜インターナショナル〜」「インターナショナル第三弾」◆日本人は食への執念がスゴい・和牛は飲み物！？と感動◆日本のテレビは料理番組が多すぎ？味だけ