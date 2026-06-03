大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは3日（水）、新監督にトーマス・ボブ・ラーナー氏（38）を、アシスタントコーチに小林光輝氏（30）を迎えることを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 監督に就任するラーナー氏はドイツ出身。これまで、ドイツ代表のチームマネージャーやアシスタントコーチ、ドイツリーグ1部で