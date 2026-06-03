【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比04銭円高ドル安の1ドル＝159円85〜95銭を付けた。前日2日は午後5時現在、前日比26銭円安ドル高の1ドル＝159円89〜99銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1626〜36ドル、185円96銭〜186円06銭。2日は米国とイランの戦闘終結に向けた協議の行方を見極めようと様子見ムードが強く、値動きは限られた。