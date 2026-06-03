ヤクルトは３日のロッテ戦（神宮）に１―０で勝利。先発の高橋奎二投手（２９）は７回１０１球を投げて２安打無失点の快投で今季初白星を手にした。安定感が光った。高橋は初回に西川の中前打を浴びたものの、その後５回まで４イニング連続で三者凡退に仕留めた。６回は走者を出したものの、要所を締めて無失点。その後７回は味方の好守にも助けられ三者凡退でマウンドを降りた。背番号４７は、試合後「向こうもテンポよく投