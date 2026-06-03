ボートレース若松の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ若松」は３日、予選最終日の４日目が行われた。金児隆太（３８＝群馬）は４日目２Ｒを逃げ切り、得点率８・００の４位で予選を突破した。３３号機は「押し感と行き足、回り足からの中間足もいいと思う。ミスっても、補ってくれる。展開と流れもいい」と充実の仕上がり。Ａ級常連の実力者だが今期、２０２６年後期とＢ級に甘んじる。前々節の桐生優出（３着）や今節の好