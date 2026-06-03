新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」３日後楽園大会のＡブロック公式戦で、葛西純（５１＝フリーダムズ）が田口隆祐（４７）に４敗目を喫し無念の敗退となった。試合前に奇襲を仕掛けた葛西は、水泳帽とゴーグルを着けた田口に２段しかない脚立からパールハーバースプラッシュを狙われるなど、独特すぎる田口ワールドに翻弄される。注射器をでん部に、竹串を頭に突き刺すなど反撃