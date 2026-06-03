ボートレース下関の「海響ドリームナイター９周年記念ＣＯＭＥＯＮ！ＦＭ」は３日、３日目が行われた。富永大一（３６＝福岡）は予選ラストの前半５Ｒ（後半１０Ｒは一般戦）で逃げ切り、予選３位で準優へ進んだ。予選最終走は３着以上がノルマのイン戦。スリット隊形はダッシュ勢が優勢。４カドの福田理に仕掛けられたことから１Ｍは抵抗するため握って大きく回る展開になったが、前を向いてからの二の足の良さで差しを許