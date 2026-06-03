新日本プロレスジュニアの祭典「ベスト・オブ・ザ・スーパージュニア（ＢＯＳＪ）」３日後楽園大会のＢブロック公式戦で、ＹＯＨ（３７）が佐々木大輔（４０＝ＤＤＴ）から６勝目を挙げ、２位突破を決めた５勝３敗で最終日を迎えた前年度準優勝者は、佐々木のラフファイトにも果敢に応戦した。ゴングが鳴る前に奇襲を受け、クロスフェースロックで絞められるも、これを逃れパラダイスロックで捕獲。身動きを封じて強烈なドロッ