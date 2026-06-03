グラビアアイドルの麻倉瑞季(24)が、5月28日発売の「ENTAME 36℃ vol.05」(徳間書店)に登場した。 【写真】圧巻の98砲に釘付け！たぷんと実ったパーフェクトスタイル 麻倉は自身のX(旧ツイッター)で「『ENTAME36℃ vol.05』 に初掲載されています！一問一答で沢山私のこと話しましたよ」と同誌登場を報告した。自慢のB98砲が際立つ大胆衣装の掲載カットも公式サイトなどで公開されている。 また投稿にはパ