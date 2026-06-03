タレントのあのとSixTONESのジェシーが3日、都内で開催された『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』完成披露試写会に渡辺久美子、あの、長谷川忍（シソンヌ）、脚本・総監督を務めた福田雄一と共に出席。絆を感じたエピソードについて語った。【写真】黒のワンピースがかわいいあのちゃんの全身ショット1999年より「月刊少年エース」(発行：株式会社KADOKAWA)にて連載中の漫画家・吉崎観音による作