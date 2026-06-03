スポーツ報知で競馬のＧ１コラム「私に推させて！！」を連載中で、オークスを的中させた櫻坂４６・武元唯衣が、同グループの活動終了を報告した。武元は３日、自身のインスタグラムを更新。「５月３１日のオンラインミーグリと『そこ曲がったら、櫻坂？』の放送を持ちまして、櫻坂４６としての活動が全て終了しました！」と記し、スタジオでのメンバーとの集合ショットなどをアップ。「オーディションから応援して下さってい