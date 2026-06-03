歌手の松山千春が３日、東京国際フォーラムでデビュー５０周年記念ツアー（２０か所２１公演）の東京公演を開催した。客席には巨人軍元監督でオーナー付特別顧問の原辰徳氏と青山学院大駅伝部監督の原晋氏が訪れた。自身の節目を飾るべく代表曲「季節の中で」「大空と大地の中で」などを歌唱した松山。ＭＣでは突然「辰徳、立ってみい」と呼び掛け、辰徳氏が立ち上がると、客席ではどよめきが起きた。同時に大きな拍手も送られ