歌手の松山千春が３日、東京国際フォーラムでデビュー５０周年記念ツアー（２０か所２１公演）の東京公演を開催した。デビューから半世紀を迎えても松山の歌声は健在だ。おなじみの高音ボイスで伸びやかに代表曲「季節の中で」「大空と大地の中で」などを歌い上げ、「みんなに感謝するわ。みんながいてくれたからこそここまで歌ってくることができた」としみじみ。一方で、「髪の毛があった時代もありました。皆さん覚えていら