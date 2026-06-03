新日本プロレスは3日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」を行った。B組のトップの勝ち点10のYOHは勝ち点6のDDT・佐々木大輔に勝利し、勝ち点12と伸ばして自力で2位通過した。佐々木が先制。YOHが余裕を見せる。場外で椅子を持っての攻撃の体勢。リングに戻ると佐々木はドラゴンスクリュー、YOHはDDTを連発。5分すぎ、佐々木がトペをを見せる。リングに戻り、エルボードロップをかわした。YOHはドラゴンスクリュー