新日本プロレスは3日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」を行った。A組のトップの勝ち点10のマスター・ワトは同じ勝ち点のニック・ウェインを破り、勝ち点12とし、大会規定により1位通過となった。ワトとニックが腕の取り合い、ニックがエルボースマッシュ。逆水平、ワトが顔面砕き、岩石落とし。ニックはドロップキックなどで反撃。5分すぎ、ワトはトペコンヒーロ。リングに戻るとミサイルキック、カウント2。ゼ