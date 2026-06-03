新日本プロレスは3日、後楽園ホールで「BESTOFTHESUPERJr.33」を行った。B組はロビー・イーグルスが豹に8分34秒、ロン・ミラー・スペシャルで勝利。勝ち点12となり、大会規定で1位通過となった。試合後、ジェイコブ・オースティン・ヤングにインチキ勝利で勝ち点12に伸ばしたSHOが乱入。納得のいかないSHOは「待ておい、なんでこいつが1位なんだ。ワシはこいつに勝っとんじゃ。おかしいだろ。ワシが1位じゃろ。ワシや