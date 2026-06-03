プロデューサーの秋元康氏（６８）が５月３１日に京都市の立命館大学で講演を行い、雰囲気が変わった姿で登場した。立命大デザイン・アート学部の学生ら５００人を前に講演。４月にイベントに姿をみせた際とはガラリと変わり、ロマンスグレーの髪に、あごひげ姿で、どこか陶芸家のような雰囲気だった。講演で秋元氏は「みんなにはもっと好き勝手に生きてほしい。わがままで勝手な人は楽しそう。わかりやすく言うと、指原莉乃