広島・佐々木泰内野手（23）が、実戦感覚を養う目的で、3日のファーム・リーグオリックス戦に「4番・左翼」で先発出場。3回2死で迎えた第2打席で、自打球を左ふくらはぎに当てて負傷交代した。その後、広島市内の病院に直行し、「左下腿（かたい）部の打撲」と診断された。1軍の日本ハム戦にはベンチ入りすることなく、欠場。今後について新井監督は「また明日様子を見て」と話した。